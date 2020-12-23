Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти признался, что 7 лет назад мог оказаться в Манчестер Юнайтед.

"Могу сказать, что я до сих пор храню хорошие воспоминания об Алексе Фергюсоне. Мы познакомились, когда он решил уйти на пенсию.

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Я тогда уже почти договорился с Реалом, но ценю тот факт, что он поговорил со мной. Впрочем, я уже не имел никакой возможности возглавить Манчестер Юнайтед. Я очень уважаю этот клуб. Мне не раз приходилось играть против них, когда я тренировал Челси", – приводит слова Анчелотти Goal.

Добавим, что сегодня итальянец снова встретится с МЮ. Эвертон будет принимать "красных дьяволов" в 1/4 финала Кубка лиги.

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