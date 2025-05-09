Главный тренер Реала Карло Анчелотти может очень быстро получить топовое место работы после увольнения с поста наставника мадридского клуба.

Устная договоренность Конфедерации футбола Бразилии и Карло Анчелотти о сотрудничестве до конца чемпионата мира-2026 до сих пор актуальна, сообщает Фабрицио Романо.

Анчелотти покинет Реал после следующего матча – результат не имеет значения

Ранее сообщалось, что итальянец не сможет возглавить сборную Бразилии, поскольку Реал отказывался увольнять тренера и выплачивать ему компенсацию – зарплату, которую он должен был получить до конца контракта с мадридцами (завершался летом 2026-го). Однако, уже после Эль Класико в это воскресенье (11 мая), Карло начнет процесс ухода из Реала, а Конфедерации футбола Бразилии будет ожидать подписания контракта со специалистом.

Напомним, Анчелотти во второй раз возглавил "сливочных" в 2021 году. Общая коллекция титулов итальянца с Мадридом впечатляет – 3 победы в ЛЧ, 2 в Ла Лиге, 2 Кубка Испании, 2 Клубные ЧМ, 2 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА и один Межконтинентальный кубок. 65-летнего итальянца уже давно сватают в сборную Бразилии, которая уволила Доривала Жуниора и ищет нового наставника.

Carlo Ancelotti’s verbal agreement with Brazil for the World Cup 2026, still valid and available to be signed.



After issues on timing between CBF and Real Madrid, Carlo will proceed with exit steps after El Clásico.



The Federation, waiting for Ancelotti to sign. pic.twitter.com/6s0qwxUT8W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2025

Лунину предлагают заменить чемпиона мира – Довбик и Цыганков, варианты воссоединения звездной пары