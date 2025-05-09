Анчелотти все еще может возглавить сборную Бразилии – наставник должен покинуть Реал уже после Эль-Класико
Главный тренер Реала Карло Анчелотти может очень быстро получить топовое место работы после увольнения с поста наставника мадридского клуба.
Устная договоренность Конфедерации футбола Бразилии и Карло Анчелотти о сотрудничестве до конца чемпионата мира-2026 до сих пор актуальна, сообщает Фабрицио Романо.
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Ранее сообщалось, что итальянец не сможет возглавить сборную Бразилии, поскольку Реал отказывался увольнять тренера и выплачивать ему компенсацию – зарплату, которую он должен был получить до конца контракта с мадридцами (завершался летом 2026-го). Однако, уже после Эль Класико в это воскресенье (11 мая), Карло начнет процесс ухода из Реала, а Конфедерации футбола Бразилии будет ожидать подписания контракта со специалистом.
Напомним, Анчелотти во второй раз возглавил "сливочных" в 2021 году. Общая коллекция титулов итальянца с Мадридом впечатляет – 3 победы в ЛЧ, 2 в Ла Лиге, 2 Кубка Испании, 2 Клубные ЧМ, 2 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА и один Межконтинентальный кубок. 65-летнего итальянца уже давно сватают в сборную Бразилии, которая уволила Доривала Жуниора и ищет нового наставника.
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