"Что в перерыве нам сказал Анчелотти? Он говорил нам, что все хорошо. Бывают матчи, в которых что-то не получалось, но сегодня мы действовали хорошо, и нам нужен был только гол. Моментов, которые мы создали, было достаточно, чтобы мы победили.

Камбэк имени преемника легенды в видеообзоре матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 2:1

Даже я не поверил, когда забил. Счастлив, что могу помочь команде голами, передачами, энергией... У нас было много моментов в первом тайме, но не смогли забить. Они очень быстро вышли вперед, что повлияло на нашу игру, но мы продолжали пытаться и гол сразу после перерыва пошел нам на пользу", – цитирует Вальверде Defensa Central.

К слову, благодаря этой победе подопечные Карло Анчелотти вернулись на вершину турнирной таблицы, оставаясь единственной командой, которая до сих пор не теряла очков. Уже в среду Реал стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против берлинского Униона.

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