Кризис каталонской Жироны продолжает углубляться. Команда, которая в прошлом сезоне навязывала конкуренцию Реалу и Барселоне, не побеждает уже в 10 матчах, терпя при этом четыре поражения подряд. В 32-м раунде "бело-красные" без шансов проиграли Бетису (1:3). Жирона начала создавать настоящую опасность у ворот андалусийцев лишь после того, как в ворота Гассаниги влетело три гола. Если не учитывать опасный момент с участием Цыганкова и Эрреры, украинцу удалось идеально подать в штрафную площадь, но венесуэльцу не хватило сантиметров, чтобы переправить мяч в ворота Адриана.

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В общем гости из Севильи легко проходили опорную зону и защиту каталонцев, особенно по-издевательски это делал именинник Иско, который разбрасывал игроков Жироны собственными маневрами. Экс-звезде Реала удалось оформить гол и ассист и впервые за много лет забить гол головой, что в принципе не присуще для низкорослого игрока (176 см).

После очередного поражения Жирону от зоны вылета отделяет всего 3 очка. Мичел уже открыто говорит о своей отставке, но уверяет, что уходить с должности не собирается, мол, команда продолжает биться. До финиша Ла Лиги осталось всего шесть матчей. В следующем туре каталонцев ждет встреча с прямым конкурентом за сохранение прописки – они поедут в пригород Мадрида, где их ждет Леганес.

Реалу же, после вылета из Лиги чемпионов, удалось вырвать победу против Атлетика благодаря сумасшедшему выстрелу Феде Вальверде в добавленное время. Барселона, которая вымучила победу над Сельтой (4:3), сохранила отставание в 4 очка. Подробнее об этом и другом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

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