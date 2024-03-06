Анчелотти в большой беде – тренеру Лунина грозит почти пять лет тюремного заключения
Карло Анчелотти уже некоторое время находится под пристальным вниманием окружной прокуратуры Мадрида.
Итальянский тренер во второй раз отвечает за результаты Реала. Ранее Карло Анчелотти возглавлял команду в 2013-2015 годах. И именно этого периода касается разбирательство прокуратуры.
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По данным Relevo, Анчелотти заплатил налог только с зарплаты, которую он получал от Реала, при этом он намеренно упустил вопрос об имиджевых правах.
Доход от них также облагается налогом по испанским законам, однако деньги в налоговую службу не поступили. Именно поэтому за дело взялась прокуратура. Как сообщает источник, Анчелотти уже предъявлено обвинение. Прокуратура требует приговора до четырех лет и девяти месяцев лишения свободы. Тренер якобы уклонился от выплаты более миллиона евро.
Ранее подобные случаи касались игроков Реала и Барселоны. Однако в каждом случае приговор был условно отложен, так что маловероятно, что Анчелотти действительно окажется за решеткой.
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