Итальянский тренер во второй раз отвечает за результаты Реала. Ранее Карло Анчелотти возглавлял команду в 2013-2015 годах. И именно этого периода касается разбирательство прокуратуры.

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По данным Relevo, Анчелотти заплатил налог только с зарплаты, которую он получал от Реала, при этом он намеренно упустил вопрос об имиджевых правах.

Доход от них также облагается налогом по испанским законам, однако деньги в налоговую службу не поступили. Именно поэтому за дело взялась прокуратура. Как сообщает источник, Анчелотти уже предъявлено обвинение. Прокуратура требует приговора до четырех лет и девяти месяцев лишения свободы. Тренер якобы уклонился от выплаты более миллиона евро.

Ранее подобные случаи касались игроков Реала и Барселоны. Однако в каждом случае приговор был условно отложен, так что маловероятно, что Анчелотти действительно окажется за решеткой.

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