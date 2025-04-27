Главный тренер Реала Карло Анчелотти как никогда близок к отъезду из Мадрида.

Бразильская конференция футбола (CBF) продвинулась в переговорах с итальянским специалистом. Как сообщает Sky Sports, Карло Анчелотти может покинуть Реал уже на этой неделе.

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По информации Relevo, CBF готова предложить 65-летнему тренеру соглашение до 2030 года. Отмечается, что в конфедерации рассчитывают на опыт итальянца на чемпионатах мира 2026 и 2030 года, учитывая, что Бразилия не выигрывала чемпионат мира с 2002 года, а последние пять выступлений оставляли желать лучшего.

В Бразилии уверены, что с игроками Реала Винисиусом, Родриго и Эндриком, а также вингером Барселоны Рафиньей сборная способна достичь былого успеха. В CBF убеждены, что для этого нет лучшей стратегии, чем сотрудничество с опытным профессионалом, который, как никто другой, умеет работать под давлением.

Напомним, что Анчелотти тренировал Реал с 2013-го по 2015 год, в 2021-м он вернулся в команду. Всего итальянец выиграл 15 трофеев с мадридцами, в частности три Лиги чемпионов и дважды завоевывал титул чемпиона Испании.

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