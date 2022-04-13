Главный тренер Реала Карло Анчелотти вписал свое имя в историю Лиги чемпионов после выхода с командой в полуфинал турнира.

Выход Реала в полуфинал Лиги чемпионов сделал Анчелотти единственным тренером, выходившим на эту стадию в четырех десятилетиях, сообщает журналист Джузеппе Пасторе.

Реал – Челси – 2:3 – видео голов и обзор безумного матча

Карло выводил в 1/2 финала ЛЧ Ювентус в 1999 году, Милан в 2003, 2005, 2006 и 2007 годах, а с Реалом доходил до этой стадии в 2014, 2015 и 2022 годах.

Кроме того, итальянец стал третьим наставником в истории, выходившим в 8 полуфиналов Лиги чемпионов. Это удавалось только Хосепу Гвардиоле и Жозе Моуринью.

Реал прорвался в полуфинал ЛЧ, несмотря на поражение от Челси – Бензема и джокер Анчелотти спасли Мадрид после 0:3

Aggiorniamo la statistica: Carlo #Ancelotti diventa il PRIMO allenatore della storia della moderna @ChampionsLeague a essersi qualificato in semifinale per quattro decenni consecutivi (Juventus 1999, Milan 2003-2005-2006-2007, Real Madrid 2014-2015-2022). pic.twitter.com/5vckdcIj0R — Giuseppe Pastore (@gippu1) April 12, 2022