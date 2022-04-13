Анчелотти установил уникальное достижение в Лиге чемпионов и догнал Гвардиолу с Моуринью по еще одному показателю
Главный тренер Реала Карло Анчелотти вписал свое имя в историю Лиги чемпионов после выхода с командой в полуфинал турнира.
Выход Реала в полуфинал Лиги чемпионов сделал Анчелотти единственным тренером, выходившим на эту стадию в четырех десятилетиях, сообщает журналист Джузеппе Пасторе.
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Карло выводил в 1/2 финала ЛЧ Ювентус в 1999 году, Милан в 2003, 2005, 2006 и 2007 годах, а с Реалом доходил до этой стадии в 2014, 2015 и 2022 годах.
Кроме того, итальянец стал третьим наставником в истории, выходившим в 8 полуфиналов Лиги чемпионов. Это удавалось только Хосепу Гвардиоле и Жозе Моуринью.
Реал прорвался в полуфинал ЛЧ, несмотря на поражение от Челси – Бензема и джокер Анчелотти спасли Мадрид после 0:3