"Камавинга? Он ударился коленом, но это лишь ушиб. Колено стабильно, но Эдуардо испытывает небольшой дискомфорт. Ничего страшного. Скоро восстановится. Завтра будет отдыхать, как и все, кто играл. Думаю, в понедельник он будет тренироваться с командой без проблем.

Реалу грозит техническое поражение за манипуляции Анчелотти с заменами

Азар и Менди? Они оба хорошо поработали. Им не хватает игровой формы. Менди планировал сыграть 45 минут. Ферлан чувствовал себя хорошо и мог бы продолжить, но я предпочел заменить его. Азара тоже, 60 минут для игрока, который не так много играл, было достаточно. Он принес пользу команде.

Замена Рюдигера? Он был уставший, и я дал ему отдых, чтобы Антонио был свежим до среды. Он сыграет. Я не знаю, сколько минут, но Рюдигер сыграет", – приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.

Реал полурезервным составом торжествовал в мадридском дерби – Асенсио победил Хетафе дальним ударом, Лунин не вышел