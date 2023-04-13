"Сливочные" одержали победу в первом четвертьфинальном поединке против команды Лэмпарда. Наставник Реала на пресс-конференции после игры упрекнул Винисиуса в том, что он во время одной из контратак не отдал пас на Карима Бензема.

Кумир для Мудрика, провальные замены Лэмпарда – Челси делал все для победы Реала в матче ЛЧ

"Он не отдал пас, но это нормально. Иногда Винисиусу не хватает ясности мышления, чтобы выбрать наилучшее решение, а в таких ситуациях это был пас на Бензема. Но, как всегда, Винисиус был очень важным и провел великолепную игру", – цитирует наставника Реала AS.

Напомним, что Реал обыграл Челси со счетом 2:0 в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Винисиус оформил в матче две результативные передачи. В этом сезоне бразилец отыграл за "сливочных" в Ла Лиге в 27 матчах. В его активе девять голов и шесть передач.

Реал уверенно обыграл Челси в первом четвертьфинале ЛЧ – Мудрик не вышел, Лэмпард провалился с заменами