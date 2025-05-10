Анчелотти унизил Барселону перед Класико – коуч Реала напомнил об отсутствии каталонцев на крупном турнире
20:49 - Читати українською
Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался относительно матча против Барселоны в Ла Лиге.
Мадридцы в 35 туре Ла Лиги сыграют против "кулес". Этот матч будет ключевым в борьбе за титул чемпиона Испании. Карло Анчелотти подколол соперника.
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"Эта встреча особенная, как и все против Барселоны. Это последний матч сезона, поскольку они не участвуют в Клубном чемпионате мира", – цитирует Анчелотти AS.
Стоит заметить, что Барселона действительно не едет на Клубный чемпионат мира, который состоится летом в США, а вот Реала посоревнуется на турнире.
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