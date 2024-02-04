Наставник Барселоны резко высказался о работе арбитров на матчах "сливочных", заявив, что Реал давит на судей. А президент каталонцев Жоан Лапорта заявлял, что мадридцы каждый раз получают выгоду от судейских решений. Карло Анчелотти недоволен такими словами и резко раскритиковал представителей Барселоны.

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"Из уважения к испанскому футболу я даже не хочу опускаться до такого уровня. Это не профессиональный уровень. Больше не спрашивайте об этом", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что Реал сейчас находится на первом месте с 57 очками. Барселона находится на третьей строчке с 50 баллами.

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