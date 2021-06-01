Реал рассматривает Карло Анчелотти главным претендентом на вакантное место тренера мадридцев, сообщает Marca.

Зидан впервые объяснил уход из Реала – откровенное заявление тренера, который раскрыл все

Первоочередной вариант с Почеттино не сработал, ведь ПСЖ отказался отпускать своего тренера, а переговоры с Антонио Конте продвигаются слишком неуверенно, поэтому "сливочные" сосредоточились на тренере Эвертона. Напомним, Анчелотти уже имел опыт работы в Реале (2013-2015 годы).

Зинедин Зидан отказался оставаться в мадридском лагере, объяснив свое решение потерей доверия со стороны руководства клуба.

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