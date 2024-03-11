Главный тренер Реала Карло Анчелотти на основе богатого опыта провел параллели между английским и испанским чемпионатами.

"Сравнить АПЛ и Ла Лигу? Они разные. Нельзя говорить в категориях лучше или хуже. Ла Лига имеет лучше тактический уровень, чем чемпионат Англии.

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Если оценивать интенсивность и темп, то Премьер-лига превосходит. Но в испанском чемпионате больше тактического качества", – цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, что Анчелотти – уникальный тренер, который выиграл все пять топ-лиг. В АПЛ он работал с Челси и Эвертоном, а сейчас тренирует мадридский Реал, с которым завоевал ЛЧ-2021/22.