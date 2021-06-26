"Италия стала большим открытием турнира. Она играет в атакующий футбол, есть проверенные люди в обороне и молодежь, которая генерирует креатив. Главные соперники? Испания, Германия, Франция разогреваются. Наивно думать, что они не вмешаются в борьбу. Также будьте осторожны с Англией, в составе которой шесть игроков из последнего финала Лиги чемпионов.

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Сетка может стать проблемой для Италии, которая сыграет с Бельгией или Португалией в четвертьфинале, а затем с Францией в полуфинале. На другой стороне путь выглядит более комфортным. И поэтому я уверен, что Нидерланды финишируют в топ-4. Я раньше говорил, что вижу Италию и Англию в финале. Пока результаты подтверждают мой прогноз. Надеюсь, так все и произойдет", – приводит слова Анчелотти AS.

Добавим, что Италия начинает свой путь в плей-офф уже сегодня матчем против Австрии.

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