Анчелотти солидной зарплатой завлекает экс-подопечного в Англию, – журналист

Ливерпульский Эвертон серьезно нацелился на ведущего игрока итальянского Наполи. В его подписании заинтересован наставник "ирисок" Карло Анчелотти.

Мерсисайдцы находятся на продвинутой стадии переговоров с Маркесом Алланом, утверждает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Эвертон предложил опытному бразильцу 5-летний контракт с зарплатой 6 млн евро за сезон плюс бонусы. Аллан имеет опыт работы под руководством Анчелотти, что может стать ключевым фактором при принятии хавбеком решения. У него есть действующий до лета 2023-го контракт с Наполи, однако полузащитник не может найти общий язык с Дженнаро Гаттузо.

В нынешнем сезоне Аллан провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее он выступал за Удинезе и Васко да Гама.

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