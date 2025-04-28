Анчелотти и Бразильская конфедерация футбола достигли принципиального соглашения о том, что итальянец станет главным тренером “селесао” на чемпионате мира 2026 года. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Соглашение действительно с июня, но не после клубного чемпионата мира, а до него. Сообщается, что Реал и Анчелотти расстанутся по-хорошему, но им еще предстоит обсудить некоторые тонкости досрочного расторжения контракта, который действителен до 2026 года.

Ранее издание Relevo сообщало, что итальянец станет пожизненным послом "бланкос".

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