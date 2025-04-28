Анчелотти согласовал с Бразилией условия контракта – инсайдер раскрыл детали
Главный тренер Реала Карло Анчелотти станет следующим наставником сборной Бразилии.
Анчелотти и Бразильская конфедерация футбола достигли принципиального соглашения о том, что итальянец станет главным тренером “селесао” на чемпионате мира 2026 года. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Анчелотти "выбил" из Реала зарплату за следующий сезон и пожизненную должность
Соглашение действительно с июня, но не после клубного чемпионата мира, а до него. Сообщается, что Реал и Анчелотти расстанутся по-хорошему, но им еще предстоит обсудить некоторые тонкости досрочного расторжения контракта, который действителен до 2026 года.
Ранее издание Relevo сообщало, что итальянец станет пожизненным послом "бланкос".
Барселона выиграла Кубок Испании, переиграв Реал в драматичной битве с пятью голами