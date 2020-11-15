Польский нападающий – креатура наставника "ирисок" Карло Анчелотти, сообщает The Sun.

Ливерпуль нашел усиление обороны в Греции

Итальянский специалист хорошо знаком с возможностями Милика, поскольку тренировал его в Наполи. Сейчас форвард находится без игровой практики, поскольку отказался покинуть Сан-Паоло летом. Боссы "партенопейцев" решили наказать Милика исключением из заявки за нежелание принести Наполи средства за год до завершения контракта. Эвертон может спасти ситуацию для всех сторон, сделав предложение в зимнее трансферное окно в размере 10 млн фунтов.

К слову, в прошлом сезоне Аркадиуш Милик провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

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