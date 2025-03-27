Боссы сборной Бразилии могут уволить Доривала Жуниора с поста главного тренера после поражения "селесао" от Аргентины в отборе к ЧМ-2026 (1:4). Как информирует Mais Futebol, ссылаясь на бразильскую прессу, местная Конфедерация футбола вновь принялась рассматривать кандидатуру наставника Реала Карло Анчелотти.

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Сообщается, что у итальянца есть серьёзный конкурент – главный тренер Аль-Хиляля Жорже Жезуш. Анчелотти является более приоритетной фигурой, и его контракт с Реалом действует до конца сезона – в июле он должен будет отправиться с Реалом на клубный ЧМ. На клубный ЧМ отправится и Жезуш, но ещё недавно он отмечал, что поработать со сборной Бразилии – его мечта, и что он сожалеет о том, что так её и не осуществил.

Сообщается, что сам Жезуш знает, что является альтернативой Анчелотти. Он оставил по себе хорошее впечатление в Бразилии, когда выиграл с Фламенго Копа Либертадорес.

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