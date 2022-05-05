Недавно итальянца поймали с кубинской сигарой в зубах после победы в чемпионате Испании. Журналисты спросили тренера Реала, часто ли он курит такие изделия.

Анчелотти стал рекордсменом по выходам в финал Лиги чемпионов – Гвардиола повторил антидостижение Моуринью

"Нет, на самом деле я вообще не курю сигары! Это было сугубо для фото с моими друзьями. Эти игроки – мои друзья", – приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

Вчера итальянец точно мог закурит снова, когда его команда устроила камбек против Ман Сити (3:1) и пробилась в финал ЛЧ.

Реал победил Ман Сити в битве за финал ЛЧ – триумф Анчелотти, психологическое фиаско Пепа и топовый матч Зинченко