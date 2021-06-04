Старый-новый наставник "сливочных" Карло Анчелотти решил внести изменения в отпуска футболистов и план подготовки к грядущему сезону.

Зинедин Зидан дал мадридцам отпуск до 12 июня, но итальянский специалист сменил дату его завершения.

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Как сообщает Marca, Анчелотти сократил отдых на 5 дней, а потому уже 7 июня Реал начнет предсезонную подготовку без игроков сборных. Карло совершил такие изменения в графике, ведь хочет оценить возможности нескольких исполнителей, чье будущее в клубе под вопросом.

Напомним, мадридский коллектив завершил сезон 2020/21 без трофеев. Из-за этого Зидан подал в отставку, а на его место пришел Карло Анчелотти из Эвертона. Итальянец уже ранее тренировал "сливочных" – в течение 2013-2015 годов.

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