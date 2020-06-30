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Анчелотти сконфузился перед журналистами – тренер Эвертона не знал ветерана "ирисок"

22:15 - Читати українською
Анчелотти сконфузился перед журналистами – тренер Эвертона не знал ветерана "ирисок"
Карло Анчелотти / Фото AFP

Наставник Эвертона Карло Анчелотти попал в курьезную ситуацию.

"Могли бы вы что-то сказать о Люке Гербутте, который покинул клуб? Он выступал за Эвертон течение 11 лет. Почему вы решили растаться с ним?" – спросил журналист у Анчелотти.

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"Кто?" – переспросил удивленный Анчелотти. После этого тренер уточнил информацию у персонала клуба и добавил: "Простите, меня удивил этот вопрос. Я не знаю".

Гебуртт является воспитанником Эвертона, но за 11 лет в лагере "ирисок" он провел всего 12 матчей за первую команду.

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