Главный тренер Карло Анчелотти прокомментировал положение Андрея Лунина в команде в преддверии матча против Наполи в Лиге чемпионов.

"Лунин не будет думать, что завтра (против Наполи) сыграет в последний раз. В день, когда Кепа вернется, он будет конкурировать с Андреем.

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Это то, что Лунин заслужил, играя очень хорошо. Конкуренция для нас это хорошо. Мы имеем двух вратарей высокого уровня. Каждый может внести вклад своими качествами", – цитирует Marca наставника Реала.

Напомним, что Карло Анчелотти отдает предпочтение Кепи, поскольку хочет, чтобы руководство мадридцев выкупило испанца у Челси. Ранее тренер Реала озвучил, что как только Аррисабалага вернется в состав, Лунин окажется снова среди запасных.

Мадридцы сыграют в пятом туре Лиги чемпионов против Наполи в среду, 29 ноября.

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