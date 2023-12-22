Главный тренер Реала Карло Анчелотти назвал клубы, которые будут конкурировать с мадридцами за титул чемпиона Испании.

"Сыграть вничью с Бетисом не так просто, и Жирона продемонстрировала все то качество, которое она демонстрировала на протяжении всего сезона. Я думаю, что они будут бороться до конца, потому что у них нет еврокубков.

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Я также думаю, что Барселона и Атлетико будут бороться до конца. И следите за Бильбао, который тоже играет очень хорошо", – цитирует тренера официальный сайт клубу.

Реал сейчас находится на первом месте с 45 баллами. Жирона имеет такое же количество очков, но уступает по дополнительным показателям. Барселона отстает от мадридцев на семь очков.

Напомним, что за Жирону выступают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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