"Это лишь первая игра, но она важна. Для каждой команды важно набрать три очка, но сезон очень длинный, и рано говорить, что этот матч будет решающим. Будет еще Суперкубок, матч во втором круге, а может и Лига чемпионов. Есть много возможностей пересечься с Барселоной. Также есть Жирона и Атлетико, которые навязывают борьбу. В этом сезоне Ла Лига будет очень конкурентной до конца.

"Его выбрал компьютер": Хави – о сюрпризе перед Классико, плане против Реала и скандального рефери

Беллингем? Он сыграет. Он восстановился и тренировался накануне. Ему не нужно объяснять, что такое Класико, потому что он профессионал. Все знают, что такое встреча с Барселоной. Это матч, который смотрят все.

Камавинга хорошо сыграл, но я еще не решил, кто будет играть на фланге. Менди имеет преимущество, поскольку не участвовал в матче Лиги чемпионов. Я уверен, что тот кто выйдет в старте, сделает большой вклад.

Барселона – великолепная команда, как в атаке, так и в обороне. В этом году пришли молодые талантливые игроки с качеством. Мы ожидаем, что они будут такие же опасные, как и всегда", – рассказал Анчелотти на предматчевой пресс-конфренции в Marca.

Напомним, что Реал находится на первой строчке, имея 25 баллов. Барселона занимает третью строчку и отстает от мадридцев на один пункт. Испанское Класико запланировано на субботу, 28 октября. Матч между Реалом и Барселоной начнется в 17:15 по киевскому времени.

Шахтер проиграл Барселоне в ЛЧ – каталонская молодежь наказала, но "горняки" имели шансы на сенсацию с новым тренером