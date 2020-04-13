Анчелотти рассказал о своей страсти и посоветовал сериалы на карантин

Наставник Эвертона Карло Анчелотти поделился своими предпочтениями, как проводить досуг.

"Мне нравится готовить. Я трачу свое время на приготовление пищи, потому что это моя страсть. Лучшее блюдо? Паста. Я могу приготовить пасту болоньезе, пасту с грибами, карбонару. Думаю, в этом я мастер!

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По вечерам смотрю сериалы. "Бумажный дом" на Netflix прекрасный – сейчас идет 4 сезон. Я с удовольствием смотрю "Рэя Донована", сериал на Apple TV. Еще один хороший сериал – "Когда они нас увидят". История о пяти ребятах, которых арестовали в Нью-Йорке. Очень интересно", – цитирует Анчелотти официальный сайт Эвертона.

Напомним, что в АПЛ пауза, связанная с пандемией. Количество инфицированных коронавирусом в мире достигает двух миллионов человек. Более 100 тысяч умерли от COVID-19. Хуже всего ситуация в США, Испании и Италии.

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