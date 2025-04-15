Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал, как ему удалось во второй раз возглавить клуб.

"На самом деле я сам им позвонил. За год до этого я звонил им, чтобы узнать, есть ли у них игроки, доступные для Эвертона, мы взяли Хамеса Родригеса.

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В следующем сезоне я услышал, что Реал ищет тренера, и в разговоре с клубом сказал, что им нужен хороший наставник", – цитирует Анчелотти Tutto Mercato Web.

Напомним, итальянский специалист вернулся на должность главного тренера команды 2021 года. До этого он тренировал мадридцев с 2013 по 2015 год.

К слову, Реал в среду, 16 апреля, сыграет против Арсенала в Лиге чемпионов. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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