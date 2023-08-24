Английский полузащитник Джуд Беллингем результативно начал новый сезон в мадридском Реале, но для Карло Анчелотти это не стало сюрпризом.

Летом мадридский Реал потерял главного бомбардира – француз Карим Бензема перебрался в Саудовскую Аравию. В заявке "сливочных" на сезон значится только один номинальный нападающий – Хоселу, перебравшийся в Мадрид из Эспаньола.

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Однако главной ударной силой королевского клуба в начале нынешнего сезона стал другой новичок мадридцев – Джуд Беллингем. На счету англичанина 4 результативных действия (3 гола и один ассист) в двух стартовых матчах Ла Лиги.

"Мы думаем, что подписание Беллингема компенсирует отсутствие Карима Бензема. Он серьезный, зрелый и очень талантливый парень. То, что он делает, не стало для нас сюрпризом – удивительно то, что ему при этом всего 20 лет", – сказал Анчелотти в комментарии Marca.

Напомним, подопечные Анчелотти положительно стартовали в новом сезоне Ла Лиги. "Сливочные" одержали победу над Атлетиком из Бильбао (2:0) и Альмерией (3:1). Следующий матч Реал проведет уже в пятницу, 25 августа. Королевский клуб сыграет против Сельты. Старт встречи запланирован на 22:30.

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