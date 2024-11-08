Главный тренер Реала Карло Анчелотти поговорил с прессой перед матчем с Осасуной, в котором мадридцы надеются прервать кризис.

Игра против Осасуны: У них дела идут очень хорошо, они имеют хорошую позицию в таблице. Впрочем, для нас это хорошая возможность снова добиться успеха.

Состояние команды: Мы думаем, что нашли решение, но должны доказать его на практике. Команда понимает, что происходит.

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Решение проблем: Я думаю, что пресс-конференция – не лучшее место, чтобы говорить о проблемах, которые мы имели. Мы проиграли, и нам придется действовать иначе.

Настроение: Сейчас не время смеяться. Я ценю все время, которое провожу в Реале. Сейчас лихие времена, но я ценю то, что я здесь.

Проблемы команды: Жду завтра увидеть то, о чем мы говорили на этой неделе. Позиция Мбаппе это не проблема. Это больше проблема не атаки, а нашей защиты.

Мбаппе тренируется, он переживает тяжелый момент. Проблема, с которой он сталкивается, - проблема каждого. Мы еще не достигли своей лучшей версии. Я убежден, что он переживет этот трудный момент. Я могу сказать то же самое о Винисиусе, Родриго, Беллингеме... это тяжелый момент для всех. Это нормально, что в футболе и спорте, где случаются поражения, мы должны принять это, но не опускать руки, мы должны держать их выше чем когда-либо.

Поддержка клуба: Это были долгие ночи размышлений и поиска решений, но у меня есть поддержка клуба, игроков... Теперь есть желание и мотивация посмотреть, помогут ли наши решения.

Трансферы: Сейчас не время для трансферов. Мы об этом поговорим позже.

Будущее: Мы будем бороться за все титулы. Через месяц у нас будут шансы добыть титул, – приводит слова Анчелотти Fichajes.

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