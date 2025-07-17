Сын Карло Анчелотти, Давиде Анчелотти, неудачно стартовал в роли главного тренера – Ботафого под его руководством не смог переиграть аутсайдера Виторию, сыграв 0:0 в матче чемпионата Бразилии.

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Команда имела значительное преимущество: 62% владения мячом и 20 ударов по воротам, из которых 10 – в створ. Однако все попытки Ботафого остановил голкипер Витории Лукас Арканжо – настоящий герой встречи, который парировал все удары.

"Мы сделали достаточно, чтобы победить. Не повезло. Но такой уж футбол. Надо забивать, чтобы выигрывать", – прокомментировал результат для Marca Давиде Анчелотти.

Напомним, в предыдущем туре он еще не имел лицензии и выполнял роль ассистента тренера вратарей. В матче с Виторией итальянец впервые официально возглавил команду.

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