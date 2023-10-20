Приход Джуда Беллингема привел к изменению схемы мадридцев с 4-3-3 на 4-3-1-2. Родриго перевели с фланга поближе к центру атаки, и бразилец позволил себе публичное недовольство.

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"Я никогда никого не ставил на позицию, которая им не нравится, но иногда из-за требований команды кому-то приходится жертвовать собой... Так было с Чуамени, Камавинга, теперь настал черед Родриго.

Он полноценный форвард, умеет многое. Для меня на первом месте требования команды, а потом личности. Никто мне не говорил, что не может играть на той позиции, о которой я прошу. Как-то я поставил Рамоса в центр полузащиты. Ему это не понравилось, но таковы были требования команды. Есть очень четкое слово, и оно называется альтруизмом", – приводит слова Анчелотти AS.

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