"Это была сложная игра против сильного соперника. Мы выступили не очень хорошо, но сделали то, что должны были сделать. Думаю, это не пенальти. Мяч просто отскочил в руку Начо, а отрезать руку нельзя. Правило свидетельствует, что с отскоком нельзя свистеть пенальти.

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В первом тайме мы нашли очень хорошие решения для Беллингема, когда Родриго открывал ему пространство. Думаю, во втором тайме мы уступали, но таковы реалии против команды высокого уровня. Иногда приходится страдать.

Кепа хорошо играет на линии, сделал два сэйва, но немного страдает в воздухе. У него средний рост, не 2 метра. Никто не идеален. Я мог бы сказать, что я очень хороший и идеальный, но никто не идеальный. И вы тоже", – приводит слова Анчелотти Marca.

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