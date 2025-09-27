Карло Анчелотти в своей новой книге The Dream – Winning the Champions League признался, что потерял должность в Челси из-за особого отношения тогдашнего владельца клуба Романа Абрамовича к Жозе Моуринью. Итальянец объяснил, что российский олигарх сравнивал все его результаты с достижениями португальца, и поражение от Интера в Лиге чемпионов в 2010 году стало переломным моментом.

"Абрамович четко дал понять, что я должен выиграть Лигу чемпионов и сформировать особый стиль игры Челси. Но я работал на российского олигарха, который ожидал, что все всегда будет идти идеально. И если что-то шло не так, он хотел знать причину.

На следующий день после вылета из ЛЧ он говорил не только со мной, но и со всей командой. Проблема была в том, что триумф Моуринью ухудшил мои отношения с Абрамовичем. Я должен был стать противовесом Жозе – спокойным и уравновешенным тренером, способным оживить команду после драм. По мнению Абрамовича, Моуринью уже был отжившим персонажем. Но когда он выиграл, я подвел владельца. Лига чемпионов стала мерилом успеха – и именно она стоила мне работы. Торрес был его личным выбором, и когда я его заменил, это стало прямым вызовом владельцу. На мгновение я забыл, что победить владельца невозможно" – цитирует Анчелотти GOAL.

Стоит напомнить, что уже в 2012 году Челси таки осуществил мечту Абрамовича – команда под руководством Роберто Ди Маттео сенсационно выиграла Лигу чемпионов, обыграв Баварию.

Сам Анчелотти, несмотря на неудачу в Лондоне, лишь укрепил свой статус одного из самых успешных тренеров в истории. Он трижды триумфовал в Лиге чемпионов с Реалом, в дополнение к двум победам с Миланом. В общем итальянец имеет пять титулов Лиги чемпионов – абсолютный рекорд среди тренеров.

Анчелотти возглавлял Челси с 2009 по 2011 год и уже в дебютном сезоне оформил "золотой дубль" – чемпионство в АПЛ и Кубок Англии. Но после вылета из Лиги чемпионов от Интера, которым тогда руководил Моуринью, его позиции пошатнулись. Летом 2011 года Абрамович принял решение об увольнении.

