Анчелотти признался, что Зидан изменил его футбольную философию

Главный тренер ливерпульского Эвертона Карло Анчелотти вспомнил опыт сотрудничества с нынешним наставником мадридского Реала Зинедина Зидана.

Итальянский специалист в начале своей карьеры вынужден был отказаться от любимой формации, чтобы "встроить" в основной состав звездного француза.

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"С Зиданом я попытался изменить свою идею о системе. Зидан – первый игрок, предоставивший мне возможность изменить систему и сыграть по-другому. Итак, когда я имел в распоряжении Зидана, во время первого года в Ювентусе я играл по схеме 3-4-1-2 с Дель Пьеро и Индзаги на острие и Зиданом под ними.

На второй год я играл с четырьмя защитниками позади, но по сохранению двух нападающих впереди и "десяткой" Зиданом. Он изменил мое представление о футболе – я был сосредоточен на 4-4-2 для Ювентуса в начале работы, а затем благодаря Зидану изменился, ища лучшее место для него, чтобы он чувствовал себя как можно комфортнее", – цитирует тренера Marca.

Напомним, что Карло Анчелотти работал с Ювентусом в 1999-2001 гг., заменив на посту Марчелло Липпи посреди сезона 1999/2000. "Старая синьора" ту кампанию завершила на 7-м месте. В следующие два сезона Юве дважды финишировал 2-м, уступив сначала одно очко Лацио, а затем два – Роме.

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