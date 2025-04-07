В игре с Валенсией Килиан Мбаппе заработал пенальти для своей команды. К отметке подошел Винисиус, но Мамардашвили парировал удар бразильца.

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По информации Marca, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти принял решение назначить Мбаппе штатным исполнителем пенальти. Килиан будет исполнять 11-метровые, которые будут назначать в пользу Реала, начиная с матча против Арсенала в Лиге чемпионов.

Стоит заметить, что ранее в иерархии пенальтистов выше француза был Винисиус, но его неудача повлияла на решение Анчелотти.

В текущем сезоне Реал не реализовал 5 пенальти во всех турнирах, что является антирекордом команды как минимум с сезона-2013/14.

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