После провального выступления в Лиге чемпионов руководство Реала приняло решение распрощаться с Карло Анчелотти, сообщает Fichajes.

"Реал должен проявить к Анчелотти уважение": звездный экс-тренер вступился за коллегу и объяснил причину провала команды в ЛЧ

СМИ подтверждает информацию, что итальянский наставник уже не будет главным тренером королевского клуба на клубном чемпионате мира, который пройдет летом.

Однако Анчелотти не собирается долго сидеть без работы и уже готовится принять сборную Бразилии, которая несколько лет мечтала о назначении именитого наставника. Тамошняя федерация футбола возлагает большие надежды на то, что итальянец приведет "селесао" к долгожданному шестому титулу чемпионов мира на предстоящем Мундиале 2026 года.

Добавим, что Анчелотти во второй раз возглавил Реал в 2021 году и за 4 сезона выиграл со "сливочными" еще два трофея Лиги чемпионов.

Реал в компенсированное время дожал Атлетик – пушка Вальверде спасла чемпионские надежды Мадрида