Анчелотти принял неожиданное решение относительно звезды Реала перед матчами отбора на ЧМ
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти решил проигнорировать вингера Реала.
Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти не будет включать Винисиуса в заявку на сентябрьские матчи. Об этом информирует ge.globo.
Бразилия сыграет в сентябре против Чили и Боливии. Первый матч Винисиус пропустит из-за перебора желтых карточек, поэтому Анчелотти принял решение вообще не вызывать игрока, чтобы он смог отдохнуть во время международной паузы.
Однако, наставник "селесао" вызовет Милитао и Родриго, которые тоже выступают за Реал, в национальную команду.
Бразилия сыграет с Чили 5 сентября, а матч против Боливии запланирован на 10 сентября.
