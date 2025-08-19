Винисиус Жуниор и Карло Анчелотти в Реале / фото: Getty images

Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти не будет включать Винисиуса в заявку на сентябрьские матчи. Об этом информирует ge.globo.

Бразилия сыграет в сентябре против Чили и Боливии. Первый матч Винисиус пропустит из-за перебора желтых карточек, поэтому Анчелотти принял решение вообще не вызывать игрока, чтобы он смог отдохнуть во время международной паузы.

Однако, наставник "селесао" вызовет Милитао и Родриго, которые тоже выступают за Реал, в национальную команду.

Бразилия сыграет с Чили 5 сентября, а матч против Боливии запланирован на 10 сентября.

