"Выход в полуфинал Лиги чемпионов – это не успех для Реала. Успех – это финал. Давление одинаковое на обе команды. Мы должны пройти Манчестер Сити. Все решится не завтра, а на Бернабеу.

Манчестер Сити – Реал Мадрид: прогноз на полуфинал Лиги чемпионов

Команда должна сохранять компактность в обороне. Защита завтра будет иметь ключевое значение. Манчестер Сити будет владеть мячом, а мы ведь не можем просто за этим наблюдать. И нужно отвечать качественными контратаками.

В полуфинале есть две команды, в которые никто не верил – Мадрид и Вильярреал. Но мы дошли сюда. Менди готов, по Алабе есть вопросы, а наибольшие сомнения вызывает участие Каземиро", – сказал Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Полуфинальный матч Манчестер Сити – Реал Мадрид состоится 26 апреля на Этихаде. Старт встречи в 22:00 по киевскому времени.