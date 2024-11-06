Главный тренер Реала Карло Анчелотти не может быть уверен в своем будущем в клубе после последних неудачных результатов.

Реал после разгрома от Барселоны (0:4) проиграл еще и Милану в Лиге чемпионов. Поэтому позиции Анчелотти во главе мадридского клуба серьезно пошатнулись, информирует Relevo.

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Отмечается, что Реал до сих пор не нашел свою игру, из-за чего складывается впечатление, что у команды не работает ничего несмотря на звездный состав. Боссы "сливочных" теряют терпение и упрекают итальянского специалиста в двух пунктах: отсутствие четкой позиции на поле для Беллингема и отсутствие шансов для Арды Гюлера и Эндрика.

Руководство Реала не намеревалось увольнять Анчелотти посреди сезона, однако наставника могут уволить, если мадридцы не одержат победу в ближайших матчах (против Осасуны, Леганеса в Ла Лиге и Ливерпуля в Лиге чемпионов).

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