Карло Анчелотти, нынешний главный тренер сборной Бразилии, был приговорен судом в Мадриде к одному году заключения за уклонение от уплаты налогов в 2014 году. Об этом сообщило испанское агентство EFE.

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Речь идет о первом периоде итальянца во главе Реала – тогда, по данным прокуратуры, он скрыл 386 361 евро. Еще одно обвинение касалось 2015 года (675 718 евро), но по нему наставника полностью оправдали.

Кроме лишения свободы, приговор предусматривает штраф на упомянутую сумму, запрет на получение государственных субсидий, а также лишение права пользоваться налоговыми и социальными льготами в течение трех лет.

Анчелотти ранее признавал, что доверил ведение финансовых дел своим советникам и не намеревался нарушать закон. В 2021 году он полностью погасил долг перед государством.

Согласно испанскому законодательству, в случае отсутствия предыдущих приговоров и при условии добровольного погашения задолженности, срок до двух лет может быть условным. Ожидается, что Анчелотти не попадет в тюрьму.

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