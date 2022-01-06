Главный тренер Реала Карло Анчелотти – авторитет не для всех своих подопечных.

Полузащитник Реала Дани Себальос сыграл всего 5 минут в поединке Кубка Испании против Алькояно (3:1), чем был очень недоволен, сообщает Marca.

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Анчелотти приказал 25-летнему испанцу разминаться, но не торопился выпускать его на замену. Дани откровенно нервничал, подходил к главному тренеру и высказывал свои претензии. Это был первый матч Себальоса после почти полугодичного перерыва в связи с травмой.

Действующий контракт Дани с Реалом рассчитан до лета 2023 года, а transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

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