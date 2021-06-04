Антонио Пинтус присоединился к тренерскому штабу "бланкос". 58-летний специалист будет выполнять обязанности тренера по физической подготовке первой команды, информирует сайт Реала.

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Интересно, что Пинтус уже работал в Мадриде с 2016 по 2019 год. В течение последних двух сезонов он был членом тренерского штаба Антонио Конте в миланском Интере и помог построить чемпионскую команду.

К слову, мадридский коллектив завершил сезон 2020/21 без трофеев. Из-за этого Зидан подал в отставку, а на его место пришел Карло Анчелотти из Эвертона.

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