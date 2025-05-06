Итальянец покинет тренерский мостик "сливочных" вне зависимости от ближайшего матча против Барселоны, уверяет Marca.

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Фактически от этой игры зависит исход чемпионской гонки в Ла Лиге. За 4 тура до финиша Реал отстает от Барселоны на 4 очка. Поражение мадридцев почти не оставит им шансов на продолжение борьбы. Ранее они вылетели из 1/4 финала ЛЧ и проиграли финал Кубка Испании как раз Барселоне.

Напомним, Анчелотти во второй раз возглавил Реал в 2021 году. Общая коллекция титулов итальянца со "сливочными" впечатляет – 3 победы в ЛЧ, 2 в Ла Лиге, 2 Кубка Испании, 2 Клубные ЧМ, 2 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА и один Межконтинентальный кубок. 65-летнего итальянца уже давно сватают в сборную Бразилии, которая уволила Доривала Жуниора и ищет нового наставника.

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