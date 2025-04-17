Итальянский специалист покинет "сливочных" сразу после финала Кубка Испании против Барселоны (26 апреля), утверждает Sky Sports.

"Должны признать, что сезон был не нашим": Анчелотти указал на причины вылета из ЛЧ от Арсенала – Реал к такому не привык

Действующий контракт Анчелотти рассчитан до лета 2026 года, однако нынешний сезон складывается для Реала неудачно. Вчера (16 апреля) мадридцы во второй раз проиграли Арсеналу и безнадежно вылетели из четвертьфинала ЛЧ (общий счет 1:5). На внутренней арене также проблемы. Реал уже успел разгромно проиграть Барселоне Суперкубок Испании, а в чемпионате отстает на 4 очка за 7 туров до финиша. Финал Кубка против тех же "кулес" – наиболее реальная возможность добыть трофей в конце сезона.

Напомним, Анчелотти во второй раз возглавил Реал в 2021 году. Общая коллекция титулов итальянца со "сливочными" впечатляет – 3 победы в ЛЧ, 2 в Ла Лиге, 2 Кубка Испании, 2 Клубных ЧМ, 2 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА и один Межконтинентальный кубок. 65-летнего итальянца уже давно сватают в сборную Бразилии, которая как раз уволила Доривала Жуниора и ищет нового наставника.

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