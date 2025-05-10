"Выиграть Ла Лигу очень сложно, важна последовательность. У Барсы сегодня больше шансов, но если мы победим...

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Нужно хорошо защищаться, потому что они держат соперников на своей половине поля. Но идеальных команд не бывает. На кону очень многое. Мы должны играть на все 100%. У нас нет проблем с мотивацией, самое главное – дать максимальное представление футболистам о том, как надо играть. Если игроки будут слушать меня, у них все получится.

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Кто будет играть в центре обороны, если что-то случится с Асенсио или Чуамени? Хакобо и Вальехо – одни из вариантов на замену им. В последние два года мы хорошо действуем на стандартах. Модрич и Гюлер отлично выполняют их, а Чуамени представляет большую угрозу для соперника на втором этаже.

Родриго в порядке, он вернулся в строй. Он готов играть против Барселоны. Кто завтра выйдет в стартовом составе: Родриго или Гюлер? Они оба важны для нас, а вариантов у нас в любом случае немного в связи с эпидемией травм", – цитирует Карло Анчелотти Marca.

Напомним, Реал имеет 75 баллов после 34 туров, а Барселона лидирует с 79 пунктами. Встреча команд состоится в воскресенье, 11 мая. Начало матча в 17:15 по киевскому времени.

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