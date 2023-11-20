Анчелотти подписал контракт с национальной сборной, – источник
Главный тренер Реала Карло Анчелотти подписал контракт со сборной Бразилии.
В понедельник, 20-го ноября бразильское издание UOL Esporte со ссылкой на свои источники из Бразильской футбольной конфедерации опубликовало информацию о том, что Анчелотти подписал контракт со сборной Бразилии.
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"Новости про Анчелотти в Испании просто прекрасны. То он продлевает контракт с Реалом еще на 2 года, то он едет в Бразилию, то его увольняют... Испанские СМИ каждый день что-то публикуют. Успокойтесь. Никакого риска нет, контракт уже подписан", – приводятся слова источника.
Контракт Анчелотти с Реалом действует до лета 2024 года.
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