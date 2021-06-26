Анчелотти подчеркнул главный дефект сборной Украины на основе выступлений на Евро-2020
Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мыслями относительно игры сборной Украины на Евро-2020.
"Я хотел бы вспомнить Украины Шевченко и Тассотти, которая сумела пройти в плей-офф Евро-2020. У игроков из этой страны только один дефект: они имеют проблемы с концентрацией внимания в течение всего матча", – приводит слова Анчелотти AS.
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Отметим, что сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020, получив лишь одну победу над Северной Македонией и уступив Нидерландам и Австрии. Соперником "сине-желтых" станет Швеция, матч запланирован 29 июня, начало встречи в 22:00.
Добавим, что Анчелотти возглавил Реал после отставки Зинедина Зидана, под руководством которого мадридцы в сезоне 2020/21 не смогли завоевать ни одного трофея.
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