"Мы дважды пропустили из стандартных положений и матч пошел по сценарию, на который рассчитывал соперник. РБ Лейпциг отлично контратакует.

РБ Лейпциг – Реал – 3:2 – видео голов и обзор матча, который снизил шансы Шахтера на плей-офф ЛЧ

Я не злюсь. Мы проиграли, это беспокоит, но особого вреда от этого поражения нет. Я не могу критиковать команду, которая до сих пор хорошо выступала. Одно поражение послужит нам лучшим уроком, чем 10 побед подряд", – приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, что Реал впервые проиграл в текущем сезоне Лиги чемпионов РБ Лейциг (2:3). Мадридцы обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а вот "быки" занимают второе место с 9 очками и опережают Шахтер на 3 пункта.

Реал подложил свинью Шахтеру, безвольно проиграв Лейпцигу в Лиге чемпионов – "горнякам" нужно повторно бить РБ