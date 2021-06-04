Интер пытался пригласить 61-летнего специалиста, однако получил отказ, информирует AS.

Анчелотти получил первого помощника – специалист уже работал в Реале

"У меня были замечательные времена в Милане, и я не собираюсь предавать их тифози", – ответил принципиальный Анчелотти. В конце концов, Карло решил вернуться в Реал, а "нерадзурри" на место Антонио Конте пригласили Симоне Индзаги.

Напомним, Анчелотти отдал Милану 5 лет карьеры игрока и 8 лет карьеры тренера. Вместе с "россонери" он трижды становился чемпионом Италии и 4 раза выигрывал Кубок/Лигу чемпионов.

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти