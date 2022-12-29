"Если сборная Бразилии заинтересована, они мне не звонили. Но если бы они обратились, я бы очень оценил это. Моя ситуация поняла: я все еще здесь, я никогда не скажу Реалу, что это происшествие закончилось", – приводит слова Анчелотти Marca.

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После ЧМ-2022 сборная Бразилии начала поиски нового тренера после увольнения Тите. Среди кандидатур называли француза Зинедина Зидана и испанца Луиса Энрике.

Напомним, Бразилия остановилась на 1/4 финала ЧМ-2022, уступив хорватам в серии пенальти. С командой сразу простился отечественный специалист Тите, возглавлявший "селесао" 6,5 лет.

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