Анчелотти ответил на абсурдный вопрос о возможности возглавить Барселону
2 октября 23:26 - Читати українською
Наставник Реала Карло Анчелотти не готов портить отношения с болельщиками "сливочных".
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"При всем уважении к такому большому клубу, как Барселона, я не могу идти против своего прошлого. Раньше я был тренером Реала, а теперь снова отвечаю за эту команду. Я не могу противостоять ей", – приводит слова Анчелотти сайт Реала.
Добавим, что сейчас мадридцы возглавляют турнирную таблицу Примеры, а Барса идет только восьмой.
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