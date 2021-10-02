Испанские журналисты продолжают поиски замены Рональду Куману в Барселоне и решили узнать мнение итальянца по этой работе.

Тен Хаг – главный фаворит Лапорты на пост тренера Барселоны

"При всем уважении к такому большому клубу, как Барселона, я не могу идти против своего прошлого. Раньше я был тренером Реала, а теперь снова отвечаю за эту команду. Я не могу противостоять ей", – приводит слова Анчелотти сайт Реала.

Добавим, что сейчас мадридцы возглавляют турнирную таблицу Примеры, а Барса идет только восьмой.

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